Musonda meldt zich bij Vitesse 07 september 2018

Charly Musonda (21) heeft zich gisteren voor het eerst gemeld bij zijn nieuwe club Vitesse. De Belg is dit jaar de derde huurling van Chelsea bij de club uit Arnhem. "De Eredivisie staat voor open en aanvallend voetbal. Voetbal over de grond. Daar houd ik van", zei Musonda, die zowel op de vleugels als achter de spitsen uit de voeten kan. "Een voorkeur heb ik niet. Als ik maar speel." Musonda trok in 2012 van Anderlecht naar Chelsea, dat hem na zijn opleiding uitleende aan Betis en Celtic. Veel speelminuten kreeg hij er niet.

