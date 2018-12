Musonda blijft op de sukkel 13 december 2018

Charly Musonda Junior (22) blijft op de sukkel met zijn knie. Het herstel vergt meer tijd dan gedacht. Musonda revalideert in Londen bij moederclub Chelsea, nadat hij begin september in een oefenmatch met Vitesse uitviel. Het is niet zeker of Musonda in januari weer bij de Nederlandse club, die hem zes maanden huurde, aansluit. Zo blijft zijn profloopbaan in het slop. (KTH)