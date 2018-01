Musonda 1,5 jaar naar Celtic 30 januari 2018

00u00 1

Charly Musonda Junior (21) mag zich komend anderhalf jaar op huurbasis bewijzen bij Celtic. Hij arriveerde gisteren in Glasgow voor zijn medische testen en tekende nadien zijn contract. Celtic betaalt bijna 6 miljoen euro aan Chelsea, huursom plus anderhalf jaar loon (3,5 miljoen euro). Musonda verdiende op Stamford Bridge al 45.000 euro per week. "Dit is een grote coup", zei coach Brendan Rodgers. Hij jaagt al anderhalf jaar op Musonda. "Groot talent. Heel dynamisch, wonderlijke techniek, harde werker, liefhebber van het spelletje en intelligent. Ik denk dat wel 24 ploegen hem wilden." Lichtelijke overdrijving. Naast Celtic wonnen onder meer Leganés, Fiorentina, Betis, Sevilla, Valencia, Wolfsburg en Nottingham Forest info in bij Chelsea. (KTH)

