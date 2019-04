Exclusief voor abonnees Music, maestro Professor PI 06 april 2019

Op donderdag 25 april organiseert de bevlogen muziekleraar Jos Maes met zijn vzw Muzes opnieuw een dag over muziek en wiskunde, ditmaal in de Hogeschool Odisee in Sint-Niklaas. Ik zal er ook 'optreden', met een soort wiskunde-show, tja.

