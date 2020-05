Exclusief voor abonnees Museum Vleeshuis stelt popmuzikanten tentoon 29 mei 2020

Vanaf 4 juni toont Antwerps fotograaf Frank Lambrechts in het Museum Vleeshuis foto's van popmuzikanten in de expo 'Contrast'. Lambrechts zocht tientallen Vlaamse muziekmakers op en portretteerde ze, vaak in een ongewone omgeving. Museum Vleeshuis exposeert een selectie in de prachtige zaal op de eerste verdieping. (AMK)

