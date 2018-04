Museeuw, Rolexen en een Gilbert met 75km/u bij Quick.Step 07 april 2018

Bij Quick.Step maakte gisteren vooral Philippe Gilbert indruk op de kasseien. Hij kondigde het al aan in onze vrijdagkrant en de allerlaatste inspectiebeurt in de 'Hel' bevestigde het: hij heeft zijn topvorm beet. Met een rotvaart dokkerde hij samen met zijn ploegmaats vanuit Beuvry-la-Fôret over de laatste veertien kasseistroken. Op de driesterrensector tussen Willems en Hem, vlak na Carrefour de l'Arbre, klom de snelheidsmeter van de motards in zijn zog naar liefst 75 km/u. Een tempo dat iets te hoog lag voor Johan Museeuw (52), de drievoudige winnaar die in Quick.Step-outfit een stuk mee verkende.

