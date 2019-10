Exclusief voor abonnees Murray: "Voor Antwerpen gekozen omdat vrouw op bevallen staat" 15 oktober 2019

Vandaag begint Andy Murray (ATP 289) aan de European Open met een eerste ronde tegen onze Kimmer Coppejans (ATP 161), maar wees er maar zeker van dat hij tijdens die wedstrijd zijn smartphone niet op 'stil' zal zetten in de Lotto Arena. Zijn vrouw, Kim Sears, staat immers op bevallen en de geboorte van zijn derde kindje (na dochters Sophia Olivia en Edie) wil hij voor geen geld van de wereld missen. "De laatste keer (2017) was ik in Australië en was het allemaal wat gecompliceerd", glimlacht de 32-jarige Murray. "Dat Antwerpen zo dicht bij thuis is, was dan ook mijn belangrijkste reden om voor dit toernooi te kiezen. Mijn gezin steunt mij gelukkig, zij kenden mijn situatie en zijn blij dat ik weer op de baan sta."

