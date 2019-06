Exclusief voor abonnees Murray viert rentree met zege in dubbelspel Queen's 21 juni 2019

00u00 0

157 dagen na zijn laatste optreden, en zijn zogezegde afscheid van het proftennis na een eerste ronde op de Australian Open, stond Andy Murray opnieuw op een tennisbaan. Een tweede heupoperatie eind januari zorgde ervoor dat hij opnieuw pijnvrij door het leven kon en zelfs behoorlijk stevig kon trainen. De 32-jarige Schot geloofde in een comeback en speelde gisteren op Queen's aan de zijde van de Spanjaard Feliciano Lopez tegen het eerste reekshoofd, Cabal-Farah, in de eerste ronde van het dubbelspel. Met 7-6, 6-3 won het luid aangemoedigde duo niet alleen, maar Murray toonde ook met veel vuistgepomp dat zijn heilige vuur nog steeds stevig brandt. "Het was briljant, ik heb ervan genoten", zei hij bij de BBC achteraf. "Ik heb echt geluk dat ik opnieuw kan tennissen." Voorlopig houdt de drievoudige grandslamkampioen het bij het dubbelspel - hij doet nog mee in Eastbourne en op Wimbledon -, maar niets sluit uit dat hij het tegen het eind van de zomer ook opnieuw in het enkelspel probeert. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis