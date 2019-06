Exclusief voor abonnees Murray op US Open? 25 juni 2019

De zege in het dubbelspel van Andy Murray (samen met Feliciano Lopez) op Queen's deed hem heel veel deugd. Ondanks een kunstheup en het feit dat hij begin dit jaar nog werd opgegeven voor toptennis gelooft de 32-jarige Schot nu meer dan ooit dat hij ooit weer zal schitteren in het enkelspel. "Ik voel me goed, de heup reageerde uitstekend, zelfs toen ik naar een bal dook", aldus Murray. "Ik heb nu twee opties: ofwel de hele Amerikaanse zomer dubbel spelen en trainen voor het enkelspel, ofwel een wat langere periode pakken na Wimbledon en meteen voor Cincinnati en de US Open gaan." De drievoudige grandslamkampioen speelde voor het laatst eind januari op de Australian Open. (FDW)