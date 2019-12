Exclusief voor abonnees Murray niet naar Australië (en dus niet tegen België) 30 december 2019

Geen Andy Murray op de ATP Cup en de Australian Open. De 32-jarige Schot heeft nog te veel last van een liesblessure. Begin dit jaar leek Murray op het Australische grandslamtoernooi nog zijn allerlaatste profmatch gespeeld te hebben, maar een tweede heupoperatie bracht soelaas voor zijn aanhoudende problemen waarna de drievoudige grandslamwinnaar aan een opmerkelijke comeback begon. Een rentree die hij bekroonde met een titel op de European Open in Antwerpen in oktober. In zijn laatste evenement van het jaar, de Davis Cup in Madrid, liep Murray evenwel een liesblessure op die hem nu de start van 2020 kost. "Ik heb zo hard gewerkt om mezelf in een situatie te plaatsen om opnieuw met de top te wedijveren en ik ben er dan ook kapot van dat ik niet kan meedoen in Australië", zei Murray. "Na de Australian Open dit jaar wist ik niet of ik ooit nog ging kunnen tennissen. Ik was dan ook opgewonden om terug naar Australië te keren, dat maakt dit enkel maar meer ontgoochelend." Het wegvallen van Murray betekent ook een aderlating voor Groot-Brittannië, dat in een poule zit met België in de ATP Cup. David Goffin en co. spelen in de nieuwe landencompetitie in Sydney in een groep met Moldavië (vrijdag), Groot-Brittannië (zondag) en Bulgarije (dinsdag). (FDW)

