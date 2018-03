Murray mikt op grasseizoen, Wawrinka op gravel 02 maart 2018

Andy Murray ziet licht aan het einde van de tunnel. De 30-jarige Schot kwam niet meer in actie sinds Wimbledon vorig jaar en liet zich tijdens de Australian Open opereren aan zijn heup. Murray mikt op het grastoernooi van Queen's (18 juni), of misschien zelfs een kleiner evenement net daarvoor, om zijn wederoptreden te maken. Eind deze maand gaat de tweevoudige grandslamwinnaar de training hervatten en mogelijk verhuist hij in april naar zijn appartement in Miami om daar zijn revalidatie voort te zetten en te kunnen trainen met de toppers die dan aanwezig zijn op Key Biscane. Daar zal Stan Wawrinka (ATP 12) alvast niet bij horen. De 32-jarige Zwitser besliste gisteren dat hij zowel Indian Wells als Miami aan zich zal laten voorbijgaan. Wawrinka onderging vorige winter een ingreep aan zijn knie, maar zijn terugkeer op het circuit verliep met horten en stoten. Zo moest hij vorige week op het toernooi van Marseille na één set nog opgeven omwille van zijn knie. "Een comeback na zo'n grote operatie is gecompliceerd en na een paar toernooien heb ik gezien dat het beter is om eerst nog wat te trainen", stelde Wawrinka. "Ik moet geduldig zijn. Het is nu mijn doel om klaar te geraken voor het gravelseizoen." (FDW)

