Murray mikt op dubbeltoernooi Wimbledon 22 mei 2019

Andy Murray trainde deze week op het centercourt van Wimbledon. De 32-jarige Brit leek begin dit jaar afscheid te moeten nemen van het proftennis nadat een heupoperatie en lange revalidatie niet het gewenste effect hadden opgeleverd. Maar de drievoudige grandslamwinnaar onderging begin februari een nieuwe ingreep waardoor de pijn compleet verdween en hij opnieuw geloof kreeg in een comeback. Deze zomer hoopt hij alvast paraat te geraken voor het dubbeltoernooi van Wimbledon. "Als ik me dan goed voel, lijkt het me logisch dat ik mijn tijd neem om fit te geraken, om uiteindelijk opnieuw in het enkelspel aan te treden." (FDW)