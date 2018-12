Murray: "Heb nog steeds pijn in mijn heup" 28 december 2018

Net een jaar geleden moest Andy Murray (ATP 256) zich nog terugtrekken uit het toernooi van Brisbane en de Australian Open omdat zijn heup nog altijd opspeelde en een operatie noodzakelijk bleek. Twaalf maanden later staat de 31-jarige Brit terug op de Brisbane International nadat hij dit jaar nog aan zes toernooien geraakte. "Ik heb nog altijd wat pijn aan mijn heup", zei Murray. "Maar ik moet matchen spelen om te zien hoe het eruitziet nadat ik drie, vier of vijf wedstrijden op rij heb afgewerkt. Het voelt alvast beter dan toen ik hier vorig jaar was. Ik zit in een betere fase dan enkele maanden geleden." Murray gebruikt in Brisbane zijn beschermde ranking van nummer twee van de wereld, maar zal geen reekshoofd zijn op de hoofdtabel, waardoor hij bijvoorbeeld al in de eerste ronde tegen Rafael Nadal zou kunnen uitkomen. (FDW)

