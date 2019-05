Exclusief voor abonnees Muren Notre-Dame dreigen in te storten bij felle wind 23 mei 2019

00u00 0

De Notre-Dame in Parijs, die vorige maand door een felle brand grote schade opliep, is onstabiel. Experts becijferden dat de muren van de gotische structuur niet meer bestand zijn tegen windsnelheden boven 90 kilometer per uur. De kathedraal kon voor de brand windstoten van 220 km per uur weerstaan. De ingenieurs pleiten nu voor een dringende versteviging. Doordat het dak en de torenspits verwoest werden, komt de veiligheid van de Notre-Dame in het gedrang. De structuur van de gotische kathedraal rust niet op zware muren, maar op een herverdeling van het gewicht over gegroepeerde steunpilaren, luchtbogen en tegengewichten. Dat skelet is door de brand instabiel geworden. Bovendien zijn de stenen van de muren zwak geworden door de impact van het vuur, tonnen bluswater en het gesmolten lood van de dakbedekking.

