Muntjes op het strand 18 augustus 2018

We zitten in Bredene aan de strandbar en mijn 8-jarige zoon moet naar het toilet. Naast de bar is er een toilet, plassen kost 50 cent. Ik geef hem twee stukken van 20 cent, één stuk van 5 cent, twee stukken van 2 cent en één muntje van 1 cent - 50 in totaal, dus. Twee minuten later staat hij beteuterd terug bij mij. Hij mag niet naar het toilet want muntjes van 1 en 2 cent worden niet aanvaard. Kan dit zomaar? Ongelooflijk vind ik het in ieder geval...

Chantal Celis

HLN