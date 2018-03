Mummies veroveren Brugge 31 maart 2018

Dit weekend gaat in Brugge de expo 'Mummies in Bruges - Secrets of Ancient Egypt' van start. Die toont negen menselijke en dierlijke mummies uit het oude Egypte van meer dan 2.000 jaar geleden. Daarnaast zijn er verspreid over drie zalen nog meer dan 200 objecten te zien, afkomstig uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het Nederlandse museum bezit een van de tien belangrijkste Egyptische verzamelingen ter wereld. De focus ligt op de opmerkelijke rituelen rond de dood en het rotsvaste geloof dat de oude Egyptenaren hadden in het hiernamaals. Tegelijk reis je 5.000 jaar terug in de tijd en krijg je een beeld van het leven langs de Nijl, geïllustreerd met hiërogliefen en enkele van de bekendste farao's. Speciaal voor kinderen tussen 8 en 12 is er een speurtocht met Dummie de Mummie uit de gelijknamige kinderboekenreeks van de Nederlandse schrijfster Tosca Menten. (JL)

