Müller en co. schieten blind op doel 01 juni 2018

Meestal vindt hij figuurlijk blind de weg naar doel. Nu mocht Thomas Müller het eens letterlijk proberen. Tijdens hun trainingskamp in Zuid-Tirol deed de Mannschaft mee aan een demonstratie blindenvoetbal. Benieuwd of ze er baat bij zullen hebben in hun jacht naar een tweede opeenvolgende wereldtitel. Leuk weetje: de doelen uit de gewonnen WK-finale van 2014 gaan binnenkort onder de hamer in Duitsland. Morgen worden ze gedemonteerd in het Maracana-stadion. 90% van de opbrengst gaat naar liefdadigheidsinstellingen. De overige 10% is voor de stadionuitbater. (VDVJ)

