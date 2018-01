Mullen haalt uit in tijdrit, Ganna leider Ronde van San Juan 24 januari 2018

De individuele tijdrit in de Argentijnse Ronde van San Juan is gewonnen door de Ierse tijdritspecialist Ryan Mullen voor Filippo Ganna en Rafal Majka. Ganna is de nieuwe leider van de Argentijnse rittenkoers.

HLN