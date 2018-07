MULDER COLUMN | Eeuwige roem 07 juli 2018

De Belgen hebben geschiedenis geschreven, het land is in de opperste staat van gelukzaligheid. Of nog niet? Wordt de extase erger? Moeten ze de pleinen in Antwerpen, Gent en Luik uitbreiden, schermen zo groot als een strafschopgebied maken? Kan het land de stroom ontheemde Hollanders aan? Is Martínez nu een wereldtrainer omdat hij De Bruyne zo succesvol in de spits zette?

