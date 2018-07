MULDER COLUMN | Wat nu? 16 juli 2018

Het was een fijne maand, samen met de Rode Duivels. Hoogtepunt was Courtois met dat doelpunt in zijn hand. Hij gooide het naar De Bruyne en de adembenemende 'omschakeling' daarna eindigde zoals de keeper in die hand had voorvoeld: in het Japanse net. Grotere voetbalkunst wordt nergens tentoongesteld. Zelfs het land van de rijzende zon lag in katzwijm en ontving de helden van zijn verliezend team als goden uit het rijk der Belgen. Ik wil het iets te mooi zeggen, geloof ik, ik ben moe, moet mezelf intomen nu, maar de verblindende aanval tegen de Engelsen in de troostfinale, met als laatste station Meunier en zijn volley, was nóg beter. Lyrischer: België bezit een team waarmee je overal in de wereld demonstraties voetbalkunst kan geven.

