MULDER COLUMN | Grijsman 30 juni 2018

Frankrijk was een serieuze kandidaat voor de wereldtitel. Griezmann, Mbappé, Pogba, Lemar. Schitterende spelers. Stuk voor stuk types om een lyrische beschouwing aan te wijden. En dan bleven Martial, Payet en Coman nog thuis. Geen nood, kopij genoeg, ik verheugde me op een stukje over de Franse technici. Het WK is twee weken oud, de haantjes hebben inmiddels drie wedstrijden gespeeld en er schiet me niets te binnen om mijn bewondering op los te laten. Frankrijk? Vervelend. Met als dieptepunt de farce tegen Denemarken, de wedstrijd met de meeste minachting voor het hooggeëerde publiek. De aanstichter van het kwaad heet Didier Deschamps, bondscoach. Hij heeft van sterren arbeiders gemaakt. Het was zo prettig om 'Antoine Grjèsmann' te zeggen. Toon is Grijsman geworden. 't Is niet erg origineel om zo'n synoniem te bedenken, maar ik pas me aan aan Deschamps en doe vervelend. Wat een saaiheid. Wat een cynisme. Het is bijna zo dat je het brein achter deze droevige transformatie, van een eens wervelend team, zou moeten prijzen. Knap gedaan, coach. Maar hij stelt een ding tentoon in een museum waar je, hoewel het moderne kunstwerk honderden miljoenen waard is, snel weer uit wilt. Pogba, vijfentwintig jaar oud, nu al gespeend van enthousiasme, spreekt van ophouden met internationaal voetbal. Griezmann verlangt naar het regiem van Simeone en Atlético Madrid, wat alles zegt over zijn spelplezier met Frankrijk. Het is er niet. Deschamps drijft een kruidenierszaak in de provincie. Op de kleintjes letten en een onsje minder. Wanneer een vaste klant om vijf voor zes nog een brood wil, komt hij er niet meer in. Voor zijn smekende ogen gaat de deur dicht. Sluitingstijd. Vandaag zien we de winkel aan het werk tegen Argentinië, ook geen formatie om bij in katzwijm te vallen. Gelukkig is er Messi en die trekt zich niks aan van opdrachten. Messi etaleert zijn talent, Grijsman moet het verbergen. Mijn sympathie gaat dus naar de Argentijnen, naar de vrijheid van handelen en de oorsprong van het voetbal: dribbelen.

