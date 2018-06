MULDER COLUMN | Panamarenko! 18 juni 2018

Argentinië botst op ijswand. Messi ingevroren. Favoriet verdwaalt in Poolzee. Reykjavik danst de tango. Walvis met harpoen spiest Messi. Ik zit in de green room van Villa Sporza en lees de buitenlandse kranten en de overgenomen tweets. Krijg zin in België-Panama. Romelu vindt vijf rozen in het Panamakanaal. Dries veel te groot voor die gracht. Eden zeilt in twee minuten van de Caraïbische Zee naar de Grote Oceaan en terug. Jullie hebben hier niets te zoeken, papert Kevin de Panamezen in. Witsel centraal in Amerika. Panamarenko! Straks voor de wereld, nu reeds in uw dagblad.

