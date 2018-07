MULDER COLUMN | FC Computer - Art United 12 juli 2018

Storend aan de overwinning van Frankrijk op België was het zicht- en voelbare verschil tussen een groot en een klein land. Pogba schreed verheven over het veld en werd reusachtiger, Dembélé rakkerde over de grond en verpieterde. Griezmann wandelde als een verwend prinsje in de zon, boven het hoofd van De Bruyne was het code rood. Lukaku zocht en vond geen bal, Giroud raakte ook niks en zag er gevaarlijk uit. Hoe komt dat? Of is het een idee-fixe en zit dat chronisch onderliggende gevoel in mij, in de Belgen?

