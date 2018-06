Mulder Column | De Gouden Weg 28 juni 2018

00u00 0

Colombia bewust omzeilen? Nooit van mijn leven. Gele kaarten vermijden en vragen me niet op te stellen? Denk er niet aan, wij zijn volledig toerekeningsvatbaar. Ik 'pak' geen gele kaart, ik ben voetballer, geen brokkenpiloot. Dankzij een salonremise tweede worden in de groep? Armoedig is het streven. De weg naar de titel met een computer uitstippelen, tactisch de leepste zijn? Toernooien worden gewonnen door techniek, in het geval van de Rode Duivels zelfs superieure techniek. Al de rest is ondergeschikt.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Argentinië

Brazilië

Frankrijk

Zwitserland

sport

sportdiscipline

voetbal

Axel