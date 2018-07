MULDER COLUMN | Het Gullit-gehalte van Mbappé 10 juli 2018

00u00 0

Messi en Ronaldo besturen boten, Neymar en Coutinho liggen uitgeteld in de armen van vrouwen en zussen, James en Kroos verlangden naar Beieren, van Lewandowski is na de groepsfase niets meer vernomen, het afstandskanon van Xhaka is ontmanteld, de frivole Peruvianen en Mexicanen zijn verdrietig huiswaarts gegaan. De enige drempel voor de Rode Duivels op weg naar de finale heet Mbappé, de jongste speler ooit op een WK die twee goals in één wedstrijd scoorde. Wordt tevens in één adem met Pelé genoemd vanwege zijn klasse, die van hem de beste speler van het toernooi kan maken. De snelheid die hij ontketent, evenaart die van Usain Bolt. Mbappé doet het met een bal aan de voet. En zo voorts.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Mbappé

sport

sportdiscipline

voetbal

Ronaldo