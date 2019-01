Mukhtar op de voet gevolgd 18 januari 2019

Alejandro Pozuelo blijft minstens tot het einde van het seizoen in Genk. Maar achter de schermen zijn ze in de Luminus Arena wel al bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. De 23-jarige Duitser Hany Mukhtar van het Deense Brøndby wordt nog steeds intensief gevolgd. Genk had al een persoonlijk akkoord met de nummer tien die in het verleden ook voor Benfica en Red Bull Salzburg uitkwam en in de voorronde van de Europa League twee keer tegen Genk speelde met Brøndby. Mocht Pozuelo toch voor een avontuur in het Midden-Oosten hebben gekozen, dan was hij de gedroomde vervanger. In 17 competitiewedstrijden was hij dit seizoen goed voor vijf goals en vier assists. (KDZ/PJC)