Muguruza: "ze was en is ongelooflijke speelster"

18 februari 2020

00u00 0

Met de hakken over de sloot, heet dat. Garbiñe Muguruza (WTA 16) moest zich reppen om de comeback van Clijsters in de tweede set een halt toe te roepen. Met goed serveerwerk (acht aces) kon de Australian Open-finaliste het Limburgse gevaar nipt afweren. "Het was opwindend om tegen haar uit te komen. Ik heb haar nog bezig gezien toen ik op de tour startte. Zij is een ongelooflijke speelster en het was fantastisch dat ik haar eerste tegenstandster mocht zijn in haar comeback. Ik vond dat ze het heel goed deed, zeker in de tweede set en op het einde. Het was een heel spannende match." Werd de Spaanse, voormalige nummer 1 ergens verrast door het niveau van Clijsters? "Een speelster die ooit ongelooflijk getennist heeft, kan nog altijd ongelooflijk tennissen. Ik ben er zeker van dat ze beter en beter gaat worden. Ze gaat het ons nog moeilijk maken." (FDW)

