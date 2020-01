Exclusief voor abonnees Muguruza-Kenin is de onverwachte vrouwenfinale 31 januari 2020

00u00 0

Puffen geblazen bij 40 graden voor de dames die de halve finales gisteren moesten afwerken in de Rod Laver Arena. Alsof ze het hadden afgesproken zorgden ze in beide matchen voor eenzelfde scoreverloop en einduitslag. Zowel Garbine Muguruza (WTA 32) als Sofia Kenin (WTA 15) wonnen met 7-6, 7-5 van respectievelijk Simona Halep (WTA 3) en Ash Barty (WTA 1). Kenin werd de jongste speelster die het nummer één van de wereld klopte op een grandslamtoernooi sinds Maria Sharapova in 2008 Justine Henin in Melbourne versloeg. "Hier heb ik van gedroomd sinds ik vijf jaar oud was", lachte de 21-jarige Amerikaanse. Tweevoudig grandslamkampioene Muguruza knoopt eindelijk opnieuw aan met het succes nadat ze een hele tijd op de dool was. Haar beklimming van de Kilimanjaro in het tussenseizoen had dan toch meer dan enkel een symbolische waarde. "Het was een zware trip", zei Muguruza, die de eerste Spaanse in de finale van de Australian Open is sinds Conchita Martínez in 1998. Muguruza wordt momenteel gecoacht door... Martinez. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis