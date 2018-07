Muggenbeet in Thailand wordt 70-jarige Belg fataal 27 juli 2018

Een muggenbeet op vakantie in Thailand is een 70-jarige man uit het Oost-Vlaamse Herzele fataal geworden. Hij overleed in het ziekenhuis in Aalst. Op de voorlaatste dag van zijn reis - 21 juni - trok Willy Van Delsen naar een hospitaal in Phuket om een lelijke muggenbeet te laten verzorgen.

HLN