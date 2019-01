Muggen afvuren 2 05 januari 2019

Soms hoeft een wetenschappelijk hoogstandje niet eens zo vergezocht te zijn. In Californië en omstreken zullen muggen van de schadelijke Aedes aegypti-soort de komende maanden bestreden worden door er... muggen op af te vuren. Dat milieuvriendelijke muggenkanon werd ontwikkeld door Verily, een dochterbedrijf van Google. Het idee erachter is even geniaal als eenvoudig. Eerst wordt in het lab een leger aan mannetjesmuggen - die sowieso nooit steken - besmet met de Wolbachia-bacterie, waardoor ze onvruchtbaar raken. Vervolgens worden ze vrijgelaten, waarna ze instinctief op zoek gaan naar de wél stekende vrouwtjes om mee te paren. Alleen zullen de eitjes nooit bevrucht raken en zal de muggenpopulatie zo vanzelf uitsterven. De vrouwelijke Aedes aegypti-mug kan virusziekten als dengue, gele koorts en zika dragen en maakt in ontwikkelingslanden jaarlijks miljoenen zieken en doden. Bij een eerste test toonde het muggenkanon zich al uiterst explosief. Door in de stad Fresno vanuit rijdende bestelwagens liefst 15 miljoen steriele mannetjesmuggen rond te schieten, daalde het aantal vrouwtjesmuggen met 95 procent.

