MUG crasht tegen wagen ondanks sirene en zwaailichten 07 maart 2018

Een gloednieuwe MUG van het AZ Sint-Lucas in Gent is gistervoormiddag gecrasht op weg naar een patiënt met een hartstilstand. De MUG botste op een wagen die uit een zijstraat kwam. Het interventievoertuig had nochtans de zwaailichten en sirene aangezet. De verpleegkundige en de arts bleven ongedeerd en konden meteen opgepikt worden door de ambulance van de brandweer, die ook op weg was naar de hartpatiënt. Die man werd nog gereanimeerd maar alle hulp kwam te laat. Het ziekenhuis benadrukt dat het ongeval de afloop van de interventie niet beïnvloed heeft. "Onze mensen hebben geen tijdverlies opgelopen." (JEW)