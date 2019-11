Exclusief voor abonnees MSC Grandiosa is een bestemming op zich Check-in 16 november 2019

'Entertainment' wordt altijd maar belangrijker op cruiseschepen. Dat zie je bijzonder goed aan de indrukwekkende MSC Grandiosa, het net gedoopte en grootste cruiseschip van de MSC-vloot en het eerste in de Meraviglia Plus-klasse. Naast exclusieve shows van Cirque du Soleil@Sea pakt het schip uit met tientallen familiefaciliteiten zoals een Formule 1-simulator, een virtueel doolhof, een touwenparcours op het dek, een aquapark, een groot sportcomplex en een Lego Kids Club. Ook de eigentijds ingerichte spa en de twaalf restaurants zijn blikvangers. Tegelijk is de Grandiosa het digitaal 'slimste' schip dat momenteel in de vaart is. Zo staat in elke kajuit een ZOE, een persoonlijke virtuele spraakassistent die tijdens de cruise een antwoord geeft op passagiersvragen. Met een app op je smartphone stel je online je dagprogramma samen, en reserveer je met één klik in zeven talen een restauranttafeltje. De cruiserederij opende zopas ook een eigen privé-eiland in de Caraïben, de Ocean Cay Marine Reserve.

