In tegenstelling tot wat in ons artikel van 28 februari wordt vermeld, zijn de openingsuren van de MRI-afdeling in het Universitair Ziekenhuis Gent op weekdagen van 7 uur tot 22 uur en op zaterdag van 7.30 uur tot 16 uur.

