Exclusief voor abonnees MRI-scan soms nuttig om borstkanker op te sporen 29 november 2019

00u00 0

Als vrouwen erg dicht borstweefsel hebben, is het via een mammografie, met röntgenstraling, moeilijker borstkankertumoren te vinden. Worden ze gescand met een MRI, met een magnetisch veld, dan gaat dat beter. Dankzij MRI-scans zouden in Nederland jaarlijks ten minste 300 borstkankergevallen sneller aan het licht komen. "Een MRI-onderzoek heeft een veel hogere gevoeligheid, maar het nadeel is dat we veel te veel detecteren", zegt radioloog Pieter De Visschere van het UZ Gent. "Bij een mammografie weten we dat we 80% van de kankertumoren kunnen vinden en 20% zullen missen. Met MRI-scans gaan we veel meer tumoren vinden, maar vaak zullen het 'vals-positieven' zijn." De Visschere wijst erop dat een MRI-scan minder vlot beschikbaar is dan een mammografie.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 28 minuten 17 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode