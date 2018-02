MR wil Puigdemont niet in parlement 21 februari 2018

De N-VA-plannen om Carles Puigdemont naar het federaal parlement te halen, stoten op verzet binnen de meerderheid. N-VA wilde op 27 februari een zaal in de Kamer reserveren voor een colloquium van de Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep. Gastspreker: de ex-Catalaanse minister-president. "In de huidige omstandigheden van relatieve spanningen in Spanje, lijkt het ons niet wijs Puigdemont in het parlement te horen", zegt MR-fractieleider David Clarinval. "We zouden zo een signaal uitsturen dat zowel naar vorm als naar de inhoud een probleem zou stellen." Eerder lieten ook oppositiepartijen PS en cdH hun ongenoegen horen. "Ik hoop dat men geen verbod gaat instellen op het uiten van een mening in de Kamer", reageerde een verontwaardigde N-VA-fractieleider Peter De Roover.

