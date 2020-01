MR-voorzitter Bouchez wil maandag onderhandelingen starten: “Elke coalitie zal oncomfortabel zijn, voor iedereen” Jan Segers

11 januari 2020

05u00 0 De Krant Informateur Georges-Louis Bouchez (MR) neemt zich voor om maandag goed nieuws te brengen aan koning Filip. "We werken aan een oplossing. Ik wil dat we op z'n minst aan de preformatie kunnen beginnen, zo mogelijk aan de formatie."

Veel optimisme hoor je niet bij de tien partijen met wie het informateursduo Coens-Bouchez de voorbije maand heeft gepraat. Hun werknota kreeg deze week het verwijt dat de informateurs geen echte keuzes maken, niet inhoudelijk en ook niet over een haalbare en wenselijke coalitie. In een gesprek met deze krant, gistermiddag, weerlegt Georges-Louis Bouchez (33) die kritiek. "Wie vandaag denkt dat Joachim Coens en ik geen keuzes durven te maken: wacht maar tot maandag."

In welke richting de informateurs denken, blijft onduidelijk. Er zijn aanwijzingen dat ze op een regering met zowel N-VA als PS blijven aansturen, wellicht tegen beter weten. Coens ondernam een vergeefse poging om Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Bart De Wever (N-VA) te verzoenen. Het alternatief blijft paars-groen plus CD&V, maar ook dat leek gisteren nog ver weg.

Wat het ook wordt, het belooft voor geen enkele partij een pretje te worden. "In een politieke crisis heb je zelden de keuze tussen een goede oplossing en een slechte", zegt Bouchez. "Meestal kun je alleen nog kiezen tussen een slechte oplossing en een heel slechte. Het zal dus voor niemand comfortabel zijn, maar géén oplossing is ook geen optie. Het is echt tijd om een regering te vormen. We hebben de vaste wil om maandag naar het paleis te gaan met een voorstel om aan de preformatie of formatie te beginnen."

