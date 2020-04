Exclusief voor abonnees MR-voorzitter Bouchez nu ook voorzitter van... voetbalclub 25 april 2020

MR-politicus Georges-Louis Bouchez is aangesteld als nieuwe voorzitter van amateurclub Francs Borains. "Dit is een hele eer voor mij", zei de 34-jarige voorzitter van de Franstalige liberale partij. "Ik heb mijn hele jeugd doorgebracht in de Borinage." De club uit Boussu-Bois uit Henegouwen promoveert komend seizoen naar eerste amateur. Maar zijn functie bij Francs Borains zorgde al voor politieke turbulentie. Het Bergense schepencollege ziet in zijn aanstelling de reden waarom de fusiegesprekken tussen Francs Borains en de club RAQM uit Bergen mislukt zijn en omschrijft het manoeuvre als "politieke sabotage". (BF)