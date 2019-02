MR blijft verliezen in Wallonië en Brussel 16 februari 2019

00u00 0

In Wallonië blijft de PS de grootste partij, maar met 24,3% zit ze nog ver onder haar verkiezingsresultaat van 2014 (32%). De MR blijft de tweede partij, maar duikt onder de 20% - 5% minder dan in 2014. Ecolo wordt de derde partij, cdH verliest. De communistische PTB lijkt over de piek heen. In december 2017 werd de partij nog gepeild op 18,9%, maar nu valt ze terug op 10,7% - al is dat nog steeds bijna dubbel zoveel als in 2014. Ook in het Brussels Gewest blijft de MR verliezen. De partij haalt nog 15,3%, ofwel 8% minder dan in 2014. Ecolo is de grootste partij in Brussel, PS de nummer twee. (ARA)