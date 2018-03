Mpoku weer voor Geschillencommissie, bekerfinale niet in gedrang 03 maart 2018

Paul-José Mpoku zit tegen KV Mechelen zijn schorsing uit na tumult in de spelerstunnel van Zulte Waregem, maar moet zich binnenkort opnieuw verantwoorden. Het Bondsparket sleurt hem voor de Geschillencommissie voor de incidenten na affluiten van de topper tegen Club Brugge. De al vervangen Mpoku ging toen verhaal halen bij ref Boucaut. Die nam daarvan akte in zijn verslag. Mpoku, die nog een voorwaardelijke schorsing heeft staan, moet op 13 maart voor de Geschillencommissie verschijnen. Standard kreeg ook als club een oproeping. Bij een eventuele nieuwe schorsing gaat die pas ten vroegste op 21 maart in omdat het niet om een versnelde procedure gaat. De bekerfinale van 17 maart tegen Genk komt dus niet in het gedrang voor Mpoku. (SJH)

