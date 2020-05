Exclusief voor abonnees Mpoku verdedigt zich na 'geheime' match: "Plots troepte massa volk samen" 29 mei 2020

In Wezet heeft de politie woensdag rond 16u30 een 'geheime' voetbalwedstrijd moeten stilleggen. Er waren ook enkele (ex-)voetballers van Standard aanwezig, onder wie Samuel Bastien, Mehdi Carcela, Paul-José Mpoku en Junior Edmilson. "Ja, we hebben gevoetbald", vertelde Mpoku aan 'La Meuse'. "Amateurs hadden ons uitgenodigd, we dachten dat het een wedstrijd met elf tegen elf was. Toen we daar aankwamen, zagen we een massa mensen zich plots samentroepen." In totaal zouden een zestigtal personen zijn afgezakt naar het kunstvoetbalveld in Wezet. Standard liet weten dat het een gesprek zal hebben met de betrokken spelers.

