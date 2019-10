Exclusief voor abonnees Mpoku: "Van deze matchen droom je" 03 oktober 2019

00u00 0

Acht jaar geleden stond Paul-José Mpoku (27) al eens in het Emirates Stadium. Toen hij door Tottenham verhuurd werd aan Leyton Orient - 5-0-verlies in de FA Cup. Een resultaat dat hij vanavond probeert te vermijden met Standard. "Wat ik me herinner van het Emirates Stadium? Het decor en het veld zijn indrukwekkend, de sfeer is dat een pak minder. Het is niet Sclessin, zeker niet 'chaud, chaud'. Er komen drieduizend fans van Standard vandaag, we zullen hen meer horen dan die van Arsenal."

