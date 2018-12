Mpoku twijfelachtig 01 december 2018

Geen Paul-José Mpoku op training bij Standard gisteren. De flankaanvaller blesseerde zich in de wedstrijd tegen Sevilla. Hij was nog niet voldoende hersteld en bleef binnen voor verzorging. Vandaag wordt bekeken of hij morgen kan spelen tegen Club Brugge. Voorts ontbraken ook Cavanda en Bokadi. Het is nog onduidelijk wanneer zij aansluiten bij de groep. (FDZ)