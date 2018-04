Mpoku out voor Gent en Anderlecht 14 april 2018

De medische staf van Standard deed geen wonderen met Paul-José Mpoku. De middenvelder trainde ook gisteren nog niet. De Congolees hield het bij verzorging en wat fietsen. Hij liep in de aanloop naar de match van vorige week tegen Genk een dijbeenblessure op. Sá Pinto kan tegen Gent niet op hem rekenen en de Clasico tegen Anderlecht van woensdag gaat ook aan hem voorbij. Cavanda wordt wel opnieuw in de selectie verwacht. Vanheusden en Bokadi trainen opnieuw voluit, maar na hun lange revalidatie lijkt een plekje in de groep tegen Gent nog niet aan de orde. (SJH)