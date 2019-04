Exclusief voor abonnees MPOKU onzeker 08 april 2019

Mpoku is twijfelachtig voor het duel met Club Brugge. Hij moest in Gent ziek vervangen worden en is nog niet helemaal hersteld. Laifis speelt vandaag zijn honderdste wedstrijd in de Jupiler Pro League. (FDZ)