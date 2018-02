Mpoku moet vrezen voor sanctie 26 februari 2018

Na het laatste fluitsignaal op Sclessin werd scheidsrechter Boucaut omstuwd door Standardspelers die hun onvrede uitten over de Brugse gelijkmaker. Onder hen ook Paul-José Mpoku en die moet nu vrezen voor een nieuwe sanctie. Mpoku is volgende week geschorst tegen KV Mechelen, maar heeft ook nog een voorwaardelijke sanctie achter zijn naam staan. Als scheidsrechter Boucaut een verslag opstelt, wordt die voorwaardelijke straf mogelijk omgezet in een effectieve schorsing. (FDZ)