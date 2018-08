Mpoku: "Deze non-match wegspelen met Europese stunt" 13 augustus 2018

Weinig lachende gezichten op Sclessin na de tweede opeenvolgende brilscore, waardoor de achterstand op leiders Club en Anderlecht al vier punten bedraagt. "We hebben er tegen Cercle echt niks van gebakken", zuchtte Paul-José Mpoku. "En dat konden we ons niet permitteren nadat we ook al punten lieten liggen in Beveren. Maar daar misten we de kansen, tegen Cercle waren die er amper. We raakten vaak tot in de zestienmeter, maar maakten dan niks klaar. Ik wil de Bruggelingen feliciteren voor hun organisatie, overigens. Dat team zal nog voor verrassingen zorgen." Aan vermoeidheid door de Europese midweekmatch weet Mpoku de Luikse wanprestatie niet. "Maar misschien waren we onvoldoende gefocust omdat Cercle tussen twee Europese wedstrijden in kwam", gaf hij toe. "Er is maar één manier om deze non-match weg te spelen: door in Amsterdam te stunten. Daar zullen we moeten scoren, inderdaad. Maar dat wordt sowieso een totaal andere wedstrijd, qua inzet, qua beleving. Ik geloof dat we niet kansloos zijn." (LUVM)

