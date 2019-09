Exclusief voor abonnees Mpoku: "Belangrijker dan Anderlecht" 28 september 2019

De Waalse broederstrijd als opwarmertje voor Arsenal. Standard ontvangt Charleroi voor een vol huis en wil ook na dit weekend helemaal bovenaan de ranglijst staan. Mehdi Bayat zorgde in een recent verleden voor opschudding door te stellen dat Charleroi de kloof met de Rouches de laatste jaren heeft verkleind. Een uitspraak die nog steeds nazindert in Luik. "De wedstrijd tegen Charleroi is voor iedereen binnen deze club sowieso een speciale aangelegenheid", zegt Paul-José Mpoku. "Een match die voor onze supporters qua gevoel belangrijker is dan Standard-Anderlecht. Dat merkte ik de hele week al. 'Lommel', is niet één keer gevallen. Het was al Charleroi wat de klok sloeg. Winnen is áltijd een must, ongeacht de uitspraken van 'monsieur' Bayat." Mpoku verwacht een fel duel, al roemt hij ook de voetballende kwaliteiten van de Carolo's. "Ze vliegen er altijd stevig in. Maar Belhocine is een trainer die ook wil laten voetballen, dat zagen we in de wedstrijd tegen Genk. Dit zijn in elk geval de affiches waar je als speler van Standard het meest naar uitkijkt." En avant. (KDZ/FDZ)

