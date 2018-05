Mpoku: "Alles valt in zijn plooi" 07 mei 2018

Standard wervelde gisteren over Racing Genk en smeerde de Limburgers een forfaitnederlaag aan. "We spelen al een tijdje mooi voetbal, maar nu hebben we dat kunnen koppelen aan veel goals", zei Paul-José Mpoku na de partij. "Plezier op het veld hebben we altijd gehad, ook in de moeilijke momenten. Omdat we wisten dat we het tij wel zouden keren. Nu valt alles in zijn plooi." Standard mengt zich dankzij deze zege en de nederlaag van Club Brugge tegen Anderlecht ook opnieuw in de titelstrijd. "Alles is mogelijk", grijnsde Mpoku. "Dat gevoel leeft toch in de kleedkamer. We hebben genoeg kwaliteiten om ook onze drie laatste wedstrijden nog te winnen. En dan? Tja, wie weet zijn we dan wel kampioen." (KDZ)