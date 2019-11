Exclusief voor abonnees MPH twijfelt niet na 0 op 6 23 november 2019

"Twijfels? Toch niet bij mij." De recente 0 op 6 in de competitie heeft geen sporen nagelaten bij Standard en Michel Preud'homme. "We moeten vanaf nu wel 95 minuten geconcentreerd zijn en regelmaat tonen."Straks in Eupen willen ze wel aanknopen met de overwinning. Niet evident, de Rouches wonnen slechts één keer Am Kehrweg, in het seizoen '10-'11. "Het stadion zal volzitten, voor Eupen is dit de match van het jaar. Het is een ploeg die sterk is op stilstaande fases en ze zijn defensief solide." (FDZ)