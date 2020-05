Exclusief voor abonnees MPCC vindt opzegging lidmaatschap Dumoulin onredelijk 27 mei 2020

De Beweging voor een Geloofwaardig Wielrennen (MPCC) vindt de argumenten van Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) om zijn lidmaatschap op te zeggen onredelijk. "In een statement na Parijs-Nice zegden we dat de renners te allen tijde de regels van de overheden moeten respecteren. Op het moment van de wedstrijd was er in Frankrijk geen lockdown en had de regering de koers niet verboden. Dus kon ze ook gewoon plaatsvinden", aldus voorzitter Roger Legeay. Over de afkeuring van ketonen, klinkt het als volgt: "We hebben ketonen niet gevaarlijk genoemd. En ze ook niet verboden. Tot in een Belgisch wetenschappelijk tijdschrift werd gesteld dat ze prestaties met 15% verbeteren en we het Wereldantidopingagentschap vroegen of dat effectief klopt. WADA achtte het nog niet bewezen. Maar wat is dan het doel, vragen we ons af. Daarom zeggen veel MPCC-artsen: we gebruiken ze niet, omdat er té veel onzekerheden zijn." Volgens Legeay sprak Dumoulin in de brief waarin hij zijn lidmaatschap opzegde niet over ketonen. Legeay: "Waarom zou je je wél aan de MPCC-maatregelen houden bij Sunweb, maar daarmee stoppen als je naar Jumbo gaat?." Op Twitter kreeg Dumoulin steun van Patrick Lefevere en Johan Bruyneel. Zij noemen de MPCC en Legeay "hypocriet." (JDK)

